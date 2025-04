REGGIO Ragazza pakistana segregata da madre e nonno

Un’altra ragazza vessata dalla famiglia nella terra che ha visto la fine tragica di Saman Habbas. Una donna di 38 anni e il padre di 70, entrambi cittadini pakistani residenti nella Bassa Reggiana, sono stati denunciati e sottoposti a misura cautelare (braccialetto e divieto di avvicinamento) con l’accusa di aver sottoposto la figlia 14enne della donna a maltrattamenti fisici e psicologici, imponendole di indossare il velo e impedendole di avere amici, di andare a scuola e di avere un telefonino. La giovane è stata vessata e anche picchiata - in particolare col manico di una scopa - fin dall’età di 11-12 anni, sempre su istigazione del nonno. È stata anche minacciata di essere mandata in Pakistan per un matrimonio forzato. Qualche tempo fa, in un’intervista a una trasmissione tv, il nonno della ragazza aveva sostenuto che le donne non devono uscire di casa da sole e che lui non lo permetteva mai.