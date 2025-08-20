Reggio ricorda Franco Bonetti. Si pensa a una mostra celebrativa

Reggio Emilia ricorda Franco Bonetti a cinque anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 7 agosto del 2020, a soli 62 anni di età. Originario di Firenze, pittore e scultore affermato, Bonetti aveva però scelto Reggio Emilia come città d’adozione, diventandone uno dei protagonisti più amati della scena artistica contemporanea grazie a opere capaci di unire rigore formale e forza emotiva.

Accanto a lui, per quarant’anni, la compagna Bronwen Curry, nota coreografa inglese che per amore di Franco lasciò Londra nel 1981 per trasferirsi a Reggio, dando una significativa svolta ad Aterballetto, introducendo metodologie rigorose di analisi del movimento e affiancando coreografi di livello internazionale.

Nella sua lunga carriera ha infatti collaborato con grandi stelle della danza come Rudolf Nureyev, Carla Fracci, Michail Baryšnikov, Elisabetta Terabust e altri ancora.

Per onorare la memoria di Franco Bonetti è stata costituita la Fondazione a lui intitolata, ufficiale e autorizzata, voluta da Bronwen Curry, con sede allo Studio Baldi di Reggio Emilia.

E per onorare la figura del compianto artista si sta pensando all’allestimento di una grande mostra celebrativa prevista per il 2026 oppure per l’anno successivo.

Per questo si invitano i possessori di opere Bonetti a metterle a disposizione per un prestito temporaneo.

Per contatti e informazioni è possibile rivolgersi direttamente allo Studio Baldi di Reggio Emilia.

