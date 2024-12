Reggio-Sassuolo, Fer ripristina la circolazione dei treni

È stata ripristinata la circolazione ferroviaria della linea Reggio-Sassuolo, sospesa domenica e ieri dopo l’allagamento dei binari. Ieri sono stati attivati i bus sostitutivi per permettere la manutenzione degli impianti. I treni, dopo anche lo sciopero di ieri dei sindacati Sgb, oggi dovrebbero funzionare regolarmente. Fer ha confermato che, a seguito dell’intervento dei tecnici, la circolazione è stata riattivata. Sempre nel comune di Scandiano, è stata risolta la problematica relativa al campo situato a Pratissolo Alto sopra via Sgarbusa. "Il deflusso delle acque piovane – spiegano dal Comune – da quest’area stava causando allagamenti. Grazie all’intervento tempestivo delle squadre di emergenza, il problema è stato mitigato, ripristinando una situazione di sicurezza". Gli operai hanno pulito cunette e caditoie ostruite in diverse vie del territorio tra cui via Fossette, via Querciola, via per Marmirolo, via Sant’Anna, via Monte Evangelo. Si tratta di lavori fondamentali per garantire il corretto smaltimento delle acque e prevenire allagamenti. Dalla fossa del Bosco del Fracasso si è invece verificata una colata di terra che ha invaso un campo. Sul posto i tecnici della Bonifica. I volontari della protezione civile hanno invece predisposto una barriera di sacchetti di sabbia a difesa di un’azienda enologica che aveva già subito danni significativi durante l’ondata dello scorso ottobre.

Matteo Barca