Reggio-Sassuolo, stop ai treni diesel Viaggi green con quelli elettrici

Stop ai treni diesel da ieri sulla linea che collega Reggio a Sassuolo. I vecchi convogli sono stati sostituiti dai nuovi treni elettrici Etr 350 e Pop in tutte le 18 corse giornaliere. Continua dunque, dopo la Reggio-Guastalla, l’elettrificazione delle linee reggiane, anche grazie a un importante investimento della Regione che ha riguardato sia i lavori di elettrificazione delle linee, sia l’acquisto di nuovi treni effettuato da Trenitalia Tper con un investimento di circa 700 milioni di euro.

Ieri mattina anche il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, con i rappresentati di Fer e Trenitalia, ha preso parte al viaggio inaugurale del nuovo servizio dei treni elettrici sulla linea Sassuolo-Reggio che serve le stazioni di Veggia, Villalunga, Dinazzano e Casalgrande. Per Daviddi l’avvio del servizio ferroviario "con treni rinnovati e motrici elettriche è un grande risultato. Non si tratta di un traguardo, ma di una prima tappa verso l’obiettivo che deve essere quello di una piena sostenibilità ambientale del trasporto passeggeri. Occorre strutturare il servizio perché questa linea possa davvero diventare una metropolitana di superficie".

Daviddi spiega che sono almeno due i problemi da risolvere. Il primo cittadino osserva che le corse passeggeri "non sono tutte eseguite con treno, ma parte significativa del servizio con l’autobus" e segnala il tema del "miglioramento degli orari delle corse". Daviddi sottolinea inoltre che è necessario pianificare un aggiornamento "delle motrici merci che oggi utilizzano ancora il diesel e una via alternativa di collegamento dello scalo di Dinazzano con lo scalo di Marzaglia che renderebbe la linea Reggio-Sassuolo sgombra dal trasporto merci e utilizzabile solo per i passeggeri".

Ieri anche il sindaco scandianese Matteo Nasciuti, assieme al consigliere Marco Foracchia, ha partecipato al viaggio del primo treno elettrico sulla linea che transita dalla stazione di Scandiano. "Si tratta di un passaggio importante nel percorso di ammodernamento del nostro trasporto pubblico su rotaia di cui ringrazio anzitutto la Regione, Tper e Fer", ha detto Nasciuti. Esprime soddisfazione pure il parlamentare reggiano del Pd Andrea Rossi, ex sindaco di Casalgrande: "Per il nostro territorio e distretto rappresenta un nuovo inizio per la qualità del materiale rotabile che sarà utilizzato e per il basso impatto dei nuovi convogli elettrici. Rappresenta la fine di un percorso iniziato nei primi anni 2000 che, a seguito dell’ampliamento dello scalo merci di Dinazzano, ha visto investire oltre 30 milioni di euro in opere collegate".

