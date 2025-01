Reggio sicura: il tempo è già scaduto

I primi risultati in altre città, come ha spiegato ieri il ministro Matteo Piantedosi in un’intervista al Qn, "sono incoraggianti", perché hanno portato "oltre 40mila controlli" e 429 soggetti "sono stati allontanati dalle aree più critiche". Sono le cosiddette ’Zone rosse’ e i ‘daspo urbani’, strumenti utili che il Viminale sta utilizzando in maniera più decisa e che verranno potenziati dal Ddl Sicurezza che il governo sta affinando. Non senza polemiche. Ma, al netto dello scontro politico, cosa serve a Reggio? Un approccio diverso, più concreto alle aree più calde. E sembra che l’intesa tra Viminale e Comune possa portare un cambio di passo. Ce lo auguriamo, il tempo è finito.