"Reggio spicca per accoglienza"

Inga Iamandii, segretaria dell’associazione, elogia l’accoglienza della nostra città: "Reggio Emilia è più accogliente rispetto alle altre province italiane, si vede dal fatto che questa terra è piena di italiani provenienti dal Sud e tanti stranieri da tutto il mondo. Sono moldava di nascita ma reggiana di adozione, sono qui da diciotto anni e collaboro con l’Associazione Plai dalla sua fondazione. In patria lavoravo come docente di storia alle scuole medie e superiori mentre qui ho fatto un corso di master universitario in Public & Digital History all’Unimore. In Italia mi sono adeguata ai lavori richiesti. Purtroppo è molto difficile inserirsi nel campo dell’insegnamento per la mancanza della cittadinanza e altri ostacoli burocratici".