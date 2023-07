Reggio, Stasera Piazza Vittoria Live e "Matto Azzurro" al Gattaglio

La rassegna Restate, a Reggio, stasera dalle 19 propone una nuova tappa di "Piazza Vittoria Live", in centro città, con spazio ad artisti del panorama musicale locale, in piazza Prampolini. In scena Enrico Montanari, Leopoldo Barbieri Manodori, Alessandro Dean, Stonale, The kippes, Bar Blues e Oltre l’abisso. Dalle 10 a Villa Levi spazio a "Salvatico", workshowp immersivi al parco, a cura del Teatro del Cigno, dalle 16 eventi tra musica e cibo. Alle 21 al centro sociale Gattaglio la rassegna "Matto azzurro" con Giulio Vetrone alla chitarra, Giulia Schifani al flauto e Bianca Tappetini al violoncello. All’Arena Stalloni alle 21,30 il film "Gli spiriti dell’isola" di Martin McDonagh, una produzione di Irlanda, Gran Bretagna e Usa.