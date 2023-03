Reggio Storia, nel nuovo numero proverbi e modi di dire in dialetto

Oggi alle 18 alla sala del Capitano del Popolo, all’Hotel Poste, in piazza del Monte a Reggio, viene presentato il numero 178 di Reggio Storia, proprio in occasione dei 45 anni di vita della Società Reggiana di Studi Storici, che è stata fondata nel marzo del 1978 davanti al notaio Casotti per volontà di Gino Badini, Giuseppe Plessi, Aurelia Fresca, Norma Cecchini, Walter Gelosini, Giuliano Manfredi e Mario Paolo Plessi.

Viene proposto il nuovo numero di Reggio Storia, che tratta argomenti vari tra arte, dialetto e musica. Antonio Brighi e Stefano Tamburini presentano inediti di Girolamo Donnini e Alfonso Beccaluva. Giuliano Bagnoli propone un’ampia raccolta di proverbi e modi di dire in dialetto reggiano legati al tema della verità.

Gabriele Fabbrici traccia la vita e il percorso professionale di Giovanni Girolamo Romei Longhena, un generale reggiano di grande valore della prima guerra mondiale.

Alessandro Fontanesi ripercorre la storia avventurosa del pasticcere-futurista Giuseppe "Pino" Garavelli. Paolo Luosi e Anna Maria Vinsani concludono il loro percorso sui documenti estensi provenienti dalla collezione Valdè.