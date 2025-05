"Reggio storica da difendere"

Ha deciso di far nascere un gruppo di controllo di vicinato dopo essersi recata in Comune a segnalare situazioni di disagio della strada dove abita: via Nobili. Dallo scorso gennaio ad oggi sono circa 40 i cittadini che l’hanno seguita, nel team di ‘Focus sul Centro’ di cui Debora Formisano è referente. In una zona, quella del Quadrante Nord del centro storico, dove le problematiche di sicurezza, decoro e disagio sociale sono all’ordine del giorno. "Dopo una mia segnalazione – racconta – mi è stato consigliato di partecipare a una riunione in Comune in cui si illustravano le potenzialità dei gruppi di vicinato, già esistenti in tante zone della città ma che faticavano a prendere piede in centro storico.

Accogliendo questa esigenza nella zona dove risiedo è cresciuta la voglia di mettersi insieme per fare emergere i problemi e cercare di aiutare a risolverli". ‘Focus sul Centro’ è consapevole di poter agire relativamente poco, se non in termini di segnalazioni, sulla sicurezza, "quindi – spiega la Formisano – ci siamo dedicati alla lotta al degrado, segnalando rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti, piloni di cemento danneggiati e lasciati alla mercè di chi poteva usarli anche come arma, porta bici o colonnine per la ricarica delle auto elettriche rotte. E devo dire – prosegue – che abbiamo avuto puntuali risposte dall’amministrazione. Agire come gruppo di vicinato, peraltro, consente anche di avere un canale privilegiato. Ed è molto importante".

g.g.