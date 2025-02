Reggio va a caccia di talenti. Un hub per giovani e professionisti. Sportello da marzo al Tecnopolo

Rendere Reggio Emilia attrattiva per professionisti e giovani di talento che vogliano sviluppare la loro carriera sul nostro territorio, così come previsto dalla nuova legge regionale in materia. È questo l’obiettivo del progetto ‘Reggio Hub’ ideato dal Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Art-Er e con il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, per intercettare e portare nella nostra realtà produttiva personale qualificato da tutto il mondo, a beneficio del distretto e delle aziende locali. L’attrazione di talenti e competenze è infatti uno strumento fondamentale per rispondere alle esigenze del sistema produttivo, che non sempre trova tutte le risorse umane di cui ha bisogno, ma è anche, allo stesso tempo, un mezzo vitale per aumentare la capacità competitiva di Reggio Emilia nel suo insieme e i suoi processi di innovazione e internazionalizzazione. Reggio Hub è stato presentato ieri mattina, al Tecnopolo al Reggiane Parco Innovazione.

"Si tratta di un progetto fortemente legato al luogo in cui si inserisce, il Tecnopolo, dove abbiamo messo in atto i principi della contaminazione tra saperi ed esperienze – ha detto Carlo Pasini, assessore a Rigenerazione urbana e Sviluppo sostenibile del Comune di Reggio Emilia. – Il progetto Reggio Hub aggiunge un nuovo tassello, che parte dall’esigenza di reperire competenze". Andrea Piovesan ha raccontato la positiva esperienza dell’azienda Landi Renzo, che ha già aderito al progetto Reggio Hub e avuto l’opportunità di incontrare alcuni giovani talenti. Il progetto Reggio Hub prevede l’apertura di uno sportello a Reggiane Parco Innovazione, l’implementazione di un portale informativo (già operativo) e servizi personalizzati per i ‘talenti’. Dalla promozione delle opportunità di lavoro delle aziende e delle opportunità di studio sul territorio reggiano, fino alla strutturazione di un servizio di accoglienza, il progetto Reggio Hub mira a seguire ’il talento’ in tutte le fasi del suo percorso: dalla scelta di Reggio Emilia come luogo in cui lavorare o studiare fino all’inserimento nella vita della città.

L’hub offrirà anche il servizio ‘Reggio chiavi in mano’, che prevede un supporto completo per affrontare le pratiche burocratiche, come l’ottenimento del codice fiscale e della residenza, i trasporti e la ricerca di un alloggio adeguato. A oggi Reggio Hub - il cui portale è già attivo - ha raccolto l’adesione di una ventina di aziende, che hanno voluto condividere le loro esigenze di reclutamento di nuovi professionisti. Reggio Hub sarà pienamente operativo da marzo, quando aprirà anche lo ’Sportello per i talenti‘ nel Capannone 19 del Tecnopolo. Reggio Hub gode di un finanziamento di oltre 200mila euro (di cui l’80% della Regione Emilia-Romagna). Info: https://reggiohub.it/