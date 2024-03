Reggio vuole il ’triplete’

Circolo Tennis Reggio Emilia a caccia del "triplete". Dopo aver vinto nel 2022 sul Tennis Parma e lo scorso anno con Rimini, la formazione cittadina va a caccia del terzo alloro regionale di fila nella categoria Over 55 maschile, con la finale casalinga in programma sabato prossimo contro i parmensi del TC President.

La formazione composta da Medioli, Montecchi, Zoboletti, Berti, Sansone e Carmona, dopo aver vinto il proprio raggruppamento, ha regolato 2-1 negli ottavi il Cacciari Imola, per poi imporsi 2-0 su Faenza; in semifinale la battaglia più dura, quella dello scorso week end sul campo del CT Zavaglia Ravenna, chiusa col successo nel doppio decisivo.

Negli altri campionati regionali a squadre la Sportissima Scandiano si è qualificata per la finale del "Marina Quattrocchi", riservato alle giocatrici con classifica non superiore al 3.1, e domenica sfiderà Carpi nella gara che assegna il trofeo; duplice semifinale in cassaforte, invece, per il CT San Biagio: il circolo castelnovese affronterà il CT Nettuno con gli uomini nel "Giovannino Palmieri", mentre incrocerà il TC Medicina nel penultimo atto del "Città di Nonantola" femminile.