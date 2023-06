Reggiolo, avvolti dalle fiamme dopo scontro auto-moto

Reggiolo (Reggio Emilia), 16 giugno 2023 – Sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 di Parma e Pavullo, nel tardo pomeriggio, per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. E’ accaduto a Reggiolo, in via Cattanea, una strada provinciale che porta verso il Mantovano, già in passato teatro di gravi schianti. Ad avere la peggio è stato il conducente di una moto Aprilia, un 35enne abitante a Guastalla. Diretto verso Reggiolo, si è trovato di fronte una Clio condotta da un 53enne abitante a Reggiolo, che stava svoltando verso un cortile privato. L’impatto è stato violento, tanto da far divampare subito le fiamme, probabilmente dal serbatoio della moto, con il centauro che è stato sbalzato a distanza, con i suoi indumenti subito avvolti dalle fiamme. Lo stesso è accaduto all’autovettura, mentre il conducente era ancora all’interno. Grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti con estintori e al transito dei vigili del fuoco di Suzzara, proprio in quel momento, diretti verso un altro intervento in zona, ha evitato guai peggiori. Il centauro è stato comunque portato d’urgenza al Centro Ustioni del Maggiore di Parma, in condizioni molto gravi. Serie pure le condizioni dell’automobilista, pure lui con ustioni varie. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica di Guastalla, i due elicotteri del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per eseguire i rilievi di legge.