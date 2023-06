Reggiolo, bimbo di due anni urtato da un'auto

Reggiolo (Reggio Emilia), 18 giugno 2023 – Momenti di paura per un bimbo di poco più di due anni, che in serata è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto nei pressi della rotatoria tra via Cantone e via Bandini, alle porte del centro di Reggiolo. Poco dopo le 21 il bambino, forse sfuggito per un istante al controllo dei familiari, si è avvicinato verso la strada, dove un’autovettura stava facendo manovra. Il piccolo è stato urtato, riportando un trauma cranico. Dalla vicina sede della Croce rossa, attiva a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente, in un baleno è arrivata l’ambulanza, raggiunta poco dopo dal personale dell’automedica di Guastalla. Dunque, un intervento di soccorso immediato e tempestivo. Il bimbo, che piangeva forse per lo spavento, è apparso sempre cosciente. E’ stato comunque portato al Santa Maria Nuova di Reggio (a Guastalla, infatti, non è ancora stata riaperta la Pediatria, così come il punto nascite) per ulteriori accertamenti specialistici. Sul posto, per i rilievi tecnici, sono intervenuti i carabinieri di Reggiolo.