Reggiolo, rogo doloso nella casa disabitata

Reggiolo (Reggio Emilia), 4 giugno 2023 - Un incendio, ieri sera verso le 22 in Strada Aurelia, nelle campagne di Reggiolo, ha impegnato in forze i vigili del fuoco, arrivati da Guastalla, Suzzara, Reggio e pure dal distaccamento volontari di Luzzara, per domare un incendio che ha distrutto il tetto di alcuni alloggi realizzati all’inizio degli anni duemila ma mai abitati, oltretutto frutto dell’attività di un’impresa edile poi finita nella nota inchiesta di Aemilia. L’incendio risulta essere doloso, ma stavolta si tratterebbe di una specie di bravata di un gruppetto di giovanissimi, che già più volte di recente era stato visto tra quegli edifici. Un incendio di materiale in una stanza sarebbe degenerato, interessando le travi in legno al primo piano, per poi diffondere il rogo all’intera copertura. Gli edifici interessati dall’incendio sono inagibili. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti, allo scopo di individuare gli autori del gesto piromane. Sul posto anche un’ambulanza della Croce rossa locale per precauzione. Ma alla fine non risultano conseguenze alle persone, con gli edifici risultati disabitati e ora inagibili dal punto di vista strutturale.