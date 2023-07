Reggiolo, tre giovani denunciati per tentato furto in pizzeria

Reggiolo (Reggio Emilia), 3 luglio 2023 – A febbraio, di notte, in tre avevano cercato di rubare in un ristorante pizzeria di Reggiolo, forzando la porta per poi essere costretti a fuggire quando era entrato in azione il sistema d’allarme interno. Le indagini dei carabinieri della caserma di Reggiolo hanno permesso di risalire a due maggiorenni di 21 e 23 anni e a un minorenne di 17 anni, ora denunciati per concorso in tentato furto aggravato. I tre, residenti fra le province di Reggio e Modena, avevano agito la notte del 7 febbraio, dopo un primo giro di ispezione per elaborare il piano per il furto la successiva fuga. Due di loro facevano da palo, il terzo con un piede di porco aveva forzato la porta. Il colpo era fallito e il giorno dopo il gestore aveva presentato denuncia ai carabinieri di Reggiolo, mettendo pure a disposizione le immagini della videosorveglianza, che sono state basilari per risolvere il caso. Grazie alle immagini si è risaliti ai tre giovani presunti autori del tentato furto: due sono stati denunciati alla Procura, mentre il 17enne è stato segnalato al tribunale dei minori di Bologna.