Reggiolo, 21enne denunciato per furto in negozio

Reggiolo (Reggio Emilia), 28 ottobre 2025 - Un giovane di 21 anni, residente a Carpi, è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri della caserma di Reggiolo, che hanno indagato su un episodio avvenuto a fine agosto, di prima mattina, ai danni di un negozio del paese, dove con calci e pugni era stata rotta la porta d’ingresso, per poi rubare uno smartphone ancora imballato e denaro contante per alcune centinaia di euro. Grazie ai filmati della videosorveglianza si è riusciti a ricostruire quanto accaduto, con il ladro che aveva raggiunto il bancone dell’esercizio commerciale rubando il telefonino e almeno 500 euro in denaro contante. Le stesse immagini hanno permesso di riconoscere il giovane, già noto alle forze dell’ordine, collegandolo pure al veicolo usato per allontanarsi. Dopo che il titolare del negozio ha formalizzato la denuncia, i militari hanno avviato le indagini, partendo proprio dall’acquisizione delle immagini estrapolate dai video delle telecamere dell’esercizio commerciale e di quelle pubbliche sulla strada. La visione delle immagini ha permesso ai carabinieri di Reggiolo di ricostruire la dinamica dei fatti, procedendo ora con la denuncia del giovane indagato.