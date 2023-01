Reggiolo, addio all'ex presidente con la sciarpa granata

La sciarpa granata sulla bara

Reggiolo (Reggio Emilia), 16 gennaio 2023 - Gremita la chiesa parrocchiale di Reggiolo, nel pomeriggio, per l’addio a Gianfranco Morini, imprenditore di 84 anni, conosciuto anche per essere stato a lungo massimo dirigente del Reggiolo Calcio, per poi guidare da presidente la Reggiana, nel periodo del salto in serie A, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Il corteo è partito dall’abitazione di via Matteotti per raggiungere la chiesa parrocchiale di Reggiolo, dove il feretro è stato portato all’interno con la sciarpa granata della Reggiana, oltre ai fiori biancorossi, colori della società sportiva del paese. Tantissimi i messaggi di cordoglio dei reggiolesi, che ricordano Morini, 84 anni, per aver scritto la pagina più importante della storia calcistica biancorossa portando a Reggiolo diversi giocatori ed allenatori professionisti. Il parroco, don Francesco Avanzi, ha parlato di Morini come di una persona che aveva dato molto a Reggiolo. E ha sottolineato come possa far piacere che tanta gente si sia riunita per questo ultimo saluto, che Gianfranco avrebbe gradito. Gianfranco Morini è deceduto sabato mattina. Lascia la moglie Margherita, i figli Paolo, Alessia, Ugo, Nicola, Elena, la sorella Gianfranca, i nipoti e altri parenti. Al termine della messa, è seguito il corteo a piedi fino al vicino cimitero, per la tumulazione.