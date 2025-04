Reggiolo, ancora in azione la banda del bancomat

Reggiolo (Reggio Emilia), 5 aprile 2025 – Nuovo assalto dei ladri del bancomat nella Bassa. Dopo i recenti colpi avvenuti in centro a Luzzara e a Fabbrico, nella notte è stata presa di mira la cassa continua della Bper di via XXV Aprile a Reggiolo, in centro paese, con un boato che è stato sentito in una vasta zona circostante. La banda di malviventi risulta aver usato il solito sistema “a marmotta” con una dose di sostanza esplosiva utilizzata per far scoppiare l’area del bancomat e arrivare al forziere con il denaro. Quando è avvenuta l’esplosione è scattato l’allarme alle forze dell’ordine con l’intervento dei carabinieri per le prime indagini. Sul posto anche i vigili del fuoco per chiudere la fuoriuscita d’acqua del sistema antincendio, che è avvenuta a causa della rottura di un tubo proprio a causa degli effetti dell’esplosione. Sono in corso accertamenti per verificare l’entità del bottino e in particolare del danno strutturale, che risulta essere evidente. Non si esclude che possa trattarsi dell'azione della stessa banda che di recente ha messo a segno simili colpi in zona, ma con i furti a Luzzara (con il sistema dell'esplosione) e Fabbrico (con l'uso di attrezzi da scasso) che risultano essere rimasti solo tentati, con i ladri fuggiti senza denaro ma lasciando danni, sopratutto nel caso di Luzzara, con lo scoppio sentito in tutta la zona.