Reggiolo, anziana truffa col sistema del falso incidente

Reggiolo (Reggio Emilia), 29 febbraio 2024 - Si allunga l’elenco di persone anziane vittime di tentativi di truffe e furti con destrezza, soprattutto in casa. Molto utilizzato il sistema dei finti incidenti, con persone che si fingono carabinieri, poliziotti o avvocati, che fanno credere agli anziani che un loro familiare è rimasto coinvolto in un incidente e che occorre pagare somme di denaro per potergli evitare guai con la giustizia. Diversi casi si sono verificati nella Bassa negli ultimi giorni. Spesso questi tentativi falliscono, ma l’altra mattina a Reggiolo i malviventi sono riusciti a derubare una donna di 87 anni, avvicinata da due uomini, falsi carabinieri, i quali sono riusciti ad entrare in camera da letto per poi rubare oggetti in oro da un cassetto, di elevato valore affettivo, oltre che economico. Portata via pure una catenina che la donna aveva addosso. Su questo e sul altri episodi indagano i carabinieri. Resta sempre il consiglio di diffidare sempre degli sconosciuti, anche quando si presentano come forze dell’ordine o pubblici ufficiali.