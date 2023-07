Reggiolo, Auser dona veicolo per il trasporto sociale

Reggiolo (Reggio Emilia), 28 luglio 2023 – L’Auser provinciale e la sezione di Reggiolo hanno donato un automezzo alla sede Auser di Castelnuovo della Daunia, nel Foggiano, che necessitava di un mezzo per il trasporto sociale per la propria comunità. Nel paese pugliese finora gli anziani per andare all’ospedale potevano contare solamente sull’aiuto di un conoscente o di un vicino di casa. Ora, finalmente, avranno un sostegno in più. La consegna del veicolo, un Fiat Scudo del 2005, ai volontari Auser di Castelnuovo della Daunia è avvenuta l’altra sera a Reggiolo, alla presenza dei vertici provinciali di Auser Reggio Emilia, dei volontari di Auser Reggiolo, delle autorità locali. La delegazione foggiana è stata accolta nel paese della Bassa e lì ospitata per una cena di “gemellaggio”, a cui sono seguiti i saluti, nella mattinata di ieri, quando il veicolo ha lasciato il suolo emiliano per raggiungere quello pugliese, dove sarà utilizzato per i trasporti sociali a favore delle persone bisognose.