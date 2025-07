Reggiolo, cade nel vuoto mentre lavora sul tetto

Reggiolo (Reggio Emilia), 3 luglio 2025 - Infortunio sul lavoro in mattinata nella zona industriale Rame a Reggiolo, dove un uomo è caduto dalla copertura di un edificio industriale mentre stava eseguendo lavori di manutenzione al tetto.

Verso le 9 è scattato l’allarme, quando il lavoratore è caduto nel vuoto, per fortuna finendo contro un macchinario sottostante, che ha in gran parte attutito l’impatto con la pavimentazione. Sono arrivati sul posto i mezzi di soccorso con l’ambulanza della Croce rossa del paese, l’automedica della Bassa, raggiunti anche dal personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un’area vicina all’azienda.

L’uomo ha riportato traumi ortopedici, ma non risulta essere in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato caricato in ambulanza e trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni di media gravità, accompagnato dal personale dell’automedica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per avviare gli accertamenti, affidati ai tecnici del servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale. Appena pochi giorni fa un infortunio simile si era verificato a Luzzara, con un operaio trentino caduto nel vuoto dal tetto e portato d’urgenza al Maggiore di Parma, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.