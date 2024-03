Reggiolo, cinque denunciati per il furto al distributore automatico

Reggiolo (Reggio Emilia), 12 marzo 2024 – Lo scorso mese di ottobre a Reggiolo era stato messo a segno un furto di denaro ai danni di un distributore automatico di bevande e alimenti, in un esercizio commerciale. Le indagini dei carabinieri della caserma del paese hanno portato ora ai presunti responsabili del reato. Si tratta di cinque persone, di cui un 17enne denunciato al Tribunale dei minori di Bologna insieme alla madre quarantenne, a un 19enne residenti nel Reggiano, un ventenne abitante nel Foggiano e un 18enne della Bassa Mantovana. Ad accorgersi del furto, per un bottino di meno di cento euro, era stata la titolare dell’esercizio commerciale, scoprendo l’ammanco dei soldi dalla gettoniera. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire quanto accaduto all’1,30 del 9 ottobre. Altre telecamere, intanto, avevano filmato l’auto usata dai ladri, con relativa targa. Grazie alle immagini diramante anche ai vari comandi dell’Arma dei carabinieri, si è riusciti a dare un’identità alle persone coinvolte, ora denunciate per concorso in furto aggravato.