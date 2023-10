Reggiolo, colpito da malore scivola nel canale

Reggiolo (Reggio Emilia), 22 ottobre 2023 - Ha avuto un malore improvviso mentre si trovava in bicicletta, in Strada Veniera a Brugneto di Reggiolo, al confine con Villarotta di Luzzara. Verso le 17 un pensionato di 75 anni, Dermino Calderoni, che abitava a Villarotta, ha avvertito il grave malore. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Reggiolo e del Radiomobile di Guastalla, è riuscito a fermarsi sul ciglio della strada, per poi scivolare lungo la sponda del canale adiacente, finendo nelle poche decine di centimetri d’acqua, con il volto in giù. E’ sopraggiunto l’annegamento. Sono stati alcuni passanti a notare la bici sulla sponda della strada e poi il corpo dell’uomo nell’acqua. Sono stati mobilitati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, l’automedica della Bassa, i vigili del fuoco di Guastalla, oltre ai carabinieri. Il pensionato è stato recuperato, ma era già privo di vita. Le cause del decesso risultano naturali, tanto che in serata il corpo è stato messo a disposizione dei familiari. Solo verso le 20 si è riusciti ad avere conferme sull’identità dell’uomo, quando sono stati rintracciati dei parenti, giunti sul posto per il riconoscimento.