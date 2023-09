Reggiolo, commosso addio al volontario Antonio Roversi

Reggiolo (Reggio Emilia), 25 settembre 2023 - Amici e conoscenti, oltre al mondo del volontariato locale, hanno dato l’addio ad Antonio Roversi, 68 anni, da tempo attivo nell’Auser, vittima di un incidente stradale accaduto nei giorni scorsi a Brugneto di Reggiolo, travolto da un’auto mentre a piedi attraversava la strada, nei pressi della chiesa parrocchiale, dove si era recato per una celebrazione religiosa mariana. Il feretro ha sostato dalla mattinata in chiesa, poi nel pomeriggio è stata celebrata la messa, presieduta da don Francesco Avanzi, alla presenza dei familiari (la moglie Loretta Zini, il fratello Stefano, la sorella Santina) e di numerosi amici, prima dell’ultimo viaggio al vicino cimitero. Antonio Roversi era conosciuto per la sua lunga attività di giardiniere, che aveva iniziato insieme al padre, in passato titolare di un vivaio in centro al paese. Era stato pure attivo alla cooperativa Il Bettolino. Negli ultimi anni era volontario nell’associazione Auser e si occupava pure della manutenzione del verde in aree pubbliche comunali. Anche il sindaco Roberto Angeli nei giorni scorsi ha espresso cordoglio per la scomparsa di Roversi.