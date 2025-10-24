Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
ReggioEmilia
CronacaReggiolo, danni e minacce al vicino di casa
24 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Reggiolo, danni e minacce al vicino di casa

Denunciato un uomo di 32 anni per una presunta aggressione in strada

Accertamenti dei carabinieri

Accertamenti dei carabinieri

Reggiolo (Reggio Emilia), 24 ottobre 2025 - Un uomo di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri della caserma di Reggiolo con l’accusa di minaccia aggravata e danneggiamento, in seguito a una presunta aggressione con minacce a un suo vicino di casa, colpito con un bastone e poi tentando di ferirlo con un taglierino. E’ accaduto a inizio ottobre, con l’intervento dei carabinieri di Reggiolo per avviare gli accertamenti. Secondo quanto denunciato dalla vittima, il vicino lo avrebbe affrontato per strada, minacciandolo con frasi come “Ti devo ammazzare”, “Ti devo rovinare la famiglia”. Nonostante il tentativo del vicino di allontanarsi e contattare le forze dell’ordine, il vicino lo avrebbe raggiunto, tentando di colpirlo prima con un bastone e poi con un taglierino, provocandogli una lieve ferita alla mano sinistra. La vittima è riuscita a evitare guai peggiori, per poi attendere l'arrivo dei carabinieri, che hanno identificato entrambe le persone coinvolte. Durante l'intervento, il 32enne avrebbe anche accennato a una “sorpresa” lasciata nei pressi dell'abitazione del vicino. Si è scoperto poco dopo che l’auto della vittima era stata danneggiata, con vetri infranti e rottura del tergicristallo posteriore. 

