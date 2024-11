Reggiolo, denunciata per gli schiaffi all'ex fidanzato

Reggiolo (Reggio Emilia), 22 novembre2024 - Non si sarebbe rassegnata alla fine della relazione sentimentale, durata circa tre mesi, arrivando all’aggressione dell’ex fidanzato, finito in ospedale per medicare lesioni provocate da schiaffi al volto. E’ sfociato in una denuncia penale l’atteggiamento violento di una donna di 48 anni, indagata dai carabinieri della caserma di Reggiolo per lesioni personali e minacce. L’episodio risale all’8 ottobre scorso. La donna si è presentata all’abitazione dell’ex fidanzato, insistendo per entrare. Una volta in casa, l’uomo era stato raggiunto da insulti e minacce, fino a ricevere tre schiaffi al volto. Inevitabile l’intervento dei carabinieri di Reggiolo, che avevano riportato la calma. L’uomo si era poi recato a farsi medicare in pronto soccorso a Guastalla, giudicato guaribile in pochi giorni. Ne è seguita una denuncia formale in caserma, che ha fatto avviare ulteriori accertamenti, fornendo gli elementi sufficienti per poter inoltrare la denuncia a carico della donna per il suo atteggiamento violento nei confronti dell’ormai ex fidanzato.