Reggiolo, denunciato per atti persecutori all'ex fidanzata

Reggiolo (Reggio Emilia), 22 aprile 2025 - E’ diventato un incubo per l’ex fidanzata, non accettando la fine della loro relazione sentimentale, avvenuta a gennaio. Un comportamento, quello di un uomo di 38 anni abitante a Reggiolo, che ha provocato ansia e paura nella donna. Tanto che, preoccupata per la propria sicurezza, ha deciso di raccontare la sua vicenda ai carabinieri della locale caserma, facendo avviare indagini che hanno portato alla denuncia dell’uomo per atti persecutori. E ora si aggiunge anche il provvedimento del divieto di avvicinamento ad almeno 2500 metri dalla donna e dai luoghi da lei frequentati, con il controllo affidato al braccialetto elettronico. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe inviato a lei ripetuti messaggi telefonici e sui social, anche con profili falsi, minacciando di pubblicare sue foto intime se non l’avesse incontrato. E poi pedinamenti, lettere, palloncini a forma di cuore, fiori sull’auto o davanti casa. Ma anche minacce come “Se non mi rispondi te ne pentirai” oppure “Io ho già perso, quindi non ho più nulla da perdere”. Atteggiamento persecutorio che ha portato prima alla denuncia e poi all’allontanamento richiesto dalla Procura e avallato dal giudice per le indagini preliminari.