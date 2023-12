Derubata in auto mentre fornisce informazioni

Reggiolo (Reggio Emilia), 29 dicembre 2023 - E’ stata fermata da un’auto, che la seguiva continuando a strombazzare col clacson. In via Moglia, a Reggiolo, una donna di 69anni è stata avvicinata da una coppia, con una donna che ha chiesto informazioni stradali. Era però il classico stratagemma per rubare. Proprio l’attimo di distrazione dell’automobilista ha permesso alla coppia di arraffare il portafoglio sul sedile posteriore.

La donna è stata derubata in auto mentre stava dando delle informazionei (foto generica)

I carabinieri della caserma di Reggiolo hanno indagato sulla vicenda, risalendo a una donna di 34 anni, residente nella Bassa, denunciata per furto aggravato. E’ accaduto il 6 dicembre a Reggiolo. Solo poco dopo che la coppia si era allontanata, la vittima si è accorta che dall’auto mancava il portafoglio con denaro ed effetti personali.

A quel punto si è rivolta ai carabinieri, facendo avviare le indagini, aiutate anche dai video delle telecamere dei varchi all’ingresso del paese. Dalla targa dell’auto sospetta si è risaliti alla proprietaria, poi riconosciuta in una identificazione fotografica dalla vittima come la persona che aveva prelevato il portafoglio. A quel punto è scattata la denuncia, mentre si continua a indagare per risalire al complice che era in auto quel giorno.