Reggiolo, donna grave per i morsi del suo cane

Reggiolo (Reggio Emilia), 9 giugno 2025 - Una donna quarantenne è rimasta seriamente ferita dai morsi del suo cane. E’ accaduto nel tardo pomeriggio in via Malagoli, alla prima periferia di Reggiolo, nei pressi di una carrozzeria.

Per cause ancora da chiarire, il cane ha aggredito la donna, che ha riportato evidenti ferite al volto, al seno e alle braccia.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto gli operatori della Croce rossa locale, raggiunti dal personale dell’automedica.

E’ stato mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo teatro dell’aggressione dell’animale.

La donna è stata caricata sul velivolo e trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio per essere medicata e soprattutto trattata di sala operatoria per far fronte alle profonde ferite, risultate piuttosto evidenti. Ma non sembra essere in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti.