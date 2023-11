Reggiolo, doppio furto al centro sociale e al Tamoil

Reggiolo (Reggio Emilia), 3 novembre 2023 – Doppio furto nella notte a Reggiolo. Poco dopo l’una la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto l’allarme per una intrusione nella sede del centro sociale Nino Za, in via IV Novembre, non distante dalla locale caserma. I ladri hanno forzato una porta finestra all’ingresso principale per poi puntare a un fondo cassa, del valore di pochi euro in denaro contante. Tre ore dopo altro allarme, stavolta alla stazione di servizio Tamoil di via Cattanea, all’ingresso sud del centro abitato di Reggiolo. Qui i soliti ignoti hanno forzato l’inferriata di protezione della porta di ingresso del piccolo ufficio della struttura, per poi rubare le poche decine di euro del fondo cassa. Non soddisfatti, i ladri sono poi riusciti a forzare la colonnina del self service, portandosi via il bussolotto contenente il denaro, per un valore in fase di quantificazione. Sono intervenuti i carabinieri per effettuare il sopralluogo e per avviare le indagini. Nella zona sono in funzione delle telecamera, che si spera possano fornire indicazioni utili agli investigatori.