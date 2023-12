Reggiolo, due ambulanze come regalo di Natale

Reggiolo (Reggio Emilia) – Non solo illuminazione e decorazione natalizia in centro e sulla storica rocca del paese. Comer Industries, che ha il suo quartier generale a Reggiolo, ha deciso omaggiare la comunità locale con l’illuminazione del mastio dell’antico edificio per tutto il periodo natalizio. Ma ha in serbo anche una sorpresa ancora più grande, già anticipata dal Carlino Reggio. Comer conferma il sostegno alla comunità locale con la donazione di due ambulanze Mercedes Sprinter 190 cv dotate delle più recenti tecnologie. Un dono per la Croce Rossa di Reggiolo. Un gesto che rappresenta un impegno importante e concreto a supporto del sistema sanitario locale per rendere più efficaci ed efficienti i servizi di emergenza a disposizione dei cittadini. Le due ambulanze sono equipaggiate con presidi ed elettromedicali avanzati tali da renderle idonee sia alle attività di base sia come unità mobili di rianimazione. L’ambiente interno, con allestimento Life III di elevata qualità, è protetto dal sistema di sanificazione Biosafe, che prevede l’abbattimento della carica batterica e microbica presente nell’aria attraverso la fotocatalisi e l’impiego di lampade UV-C, rendendo altamente sicuro il vano sanitario. I due veicoli – come già riportato dal Carlino – saranno consegnati alla Croce Rossa durante la cerimonia che si terrà il 20 dicembre dalle 17,30 in Piazza dei Martiri a Reggiolo. Durante l’evento – aperto a tutti i cittadini e ai lavoratori di Comer Industries – alcuni artisti e performer si esibiranno in uno spettacolo di luci. “Siamo estremamente orgogliosi – dichiara Matteo Storchi, presidente e ad di Comer Industries – di poter migliorare i servizi del nostro paese con questa donazione. Riteniamo che sia un segnale importante da parte nostra mostrarci attivi e solidali nelle comunità in cui operiamo. Supportare la Croce Rossa locale è vitale per continuare a garantire un aiuto indispensabile in situazioni di emergenza”. Di recente sono state diverse le donazioni destinate alla Croce rossa locale: segno di una grande attenzione, fiducia e affetto verso l'associazione, i suoi dirigenti, operatori e volontari.