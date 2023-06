Reggiolo e Bagnolo, salvi i turni notturni delle ambulanze

Reggio Emilia, 20 giugno 2023 - Tutto sospeso, almeno per l’intero 2023, sul progetto di togliere il servizio di emergenza-urgenza di sera e di notte alle sedi della Croce rossa di Reggiolo e Bagnolo. La proposta, arrivata nei giorni scorsi in un incontro con le associazioni che si occupano dei servizi di soccorso sul territorio reggiano, era stata giustificata dai vertici Ausl con la necessità di ridurre i costi della sanità pubblica. Ma è stata accolta in modo negativo: non solo dalle Croci rosse coinvolte, ma in particolare da cittadini, associazioni e pure dalle amministrazioni comunali di riferimento. In mattinata nella sede della Provincia si è svolto un incontro tecnico con vertici dell’Azienda sanitaria, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, i rappresentanti dei Comuni di Bagnolo e Reggiolo e i responsabili delle associazioni. La proposta iniziale, come era facile prevedere, è stata destinata alla sospensione, scoprendo effettivamente l’importanza dei servizi che la Croce rossa di Reggiolo e Bagnolo garantiscono sul territorio in cui operano. E non solo. Soddisfatti i presidenti delle associazioni, Christopher Bonifazi (Reggiolo) e Stefano Maramotti (Bagnolo), dopo aver avuto rassicurazione che le ambulanze dei loro comitati potranno proseguire l’attività 24 ore su 24. Con gran sollievo pure per i cittadini, che in caso di emergenza non dovranno attendere ambulanze da altri territori. Ma ora resta la speranza – evidenziata nei giorni scorsi anche dal sindaco di Bagnolo, Gianluca Paoli – che certe scelte vengano definite in modo preventivo, attraverso un dialogo a 360 gradi, che possa comprendere tutte le parti in causa.