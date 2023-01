Reggiolo e Rolo studiano la fusione Ma il progetto stenta a decollare

ROLOREGGIOLO

Qualche mese fa si era parlato della possibile fusione di Rolo e Reggiolo in un unico Comune. A che punto è l’iter? Ci sono sviluppi del progetto? E’ quanto chiedono i consiglieri di "Uniti per Rolo" con una interrogazione che dovrebbe trovare risposta nel prossimo consiglio comunale del paese. I consiglieri Dario Moretti e Maria Cristina Camurri chiedono di sapere a che punto si trova la questione e se arriverà pure il momento di coinvolgere i cittadini in questa operazione. Che, a dire la verità, al momento sembra in una fase di stallo.

Nei mesi scorsi si sono avuti incontri tra i sindaci e le giunte comunali di Rolo e Reggiolo. I primi cittadini Luca Nasi e Roberto Angeli hanno cercato di trovare gli elementi e gli interessi comuni da cui poter partire in vista di una possibile fusione dei due paesi. C’è stato anche un incontro con il competente assessorato regionale, per illustrare in modo chiaro le fasi dell’iter. Che deve tenere conto dei possibili cambiamenti che si renderebbero necessari: come il cambiamento del distretto sanitario per il Comune di Rolo, che dalla competenza dell’area della Pianura (con Correggio capofila) si ritroverebbe nell’area della Bassa (distretto di Guastalla). E mentre proprio a Rolo si sta discutendo molto sulla scelta legata al cambiamento del nome di tre strade, si teme che la variazione addirittura del nome del Comune possa provocare polemiche a non finire.

Le amministrazioni comunali di Rolo e Reggiolo dovranno dunque valutare con estrema attenzione il progetto. Ma assicurano che nulla sarà deciso se non prima di verificare la condivisione dei cittadini.

Antonio Lecci