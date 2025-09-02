Reggiolo, fallisce il colpo della banda del bancomat

Reggiolo (Reggio Emilia), 2 settembre 2025 - Ennesimo colpo della banda dei bancomat a Reggiolo. Nella notte, poco dopo le tre, i malviventi hanno tentato il furto con il sistema dell’esplosione, che però non è riuscito, con la banda di ladri costretta a fuggire a mani vuote, dalla filiale locale del Monte Paschi Siena, in piazza Martiri, in pieno centro storico. Ma è stato necessario l’intervento degli artificieri e i vigili del fuoco per poter mettere l’area in sicurezza, visto che restava comunque il rischio di scoppio del materiale (la classica marmotta) che era rimasto inesploso all’interno del bancomat. Solo poco dopo le otto, con il recupero di tutto il materiale, è stato possibile riaprire l’area della piazza e far cessare la mobilitazione, che ha coinvolto anche la Croce rossa locale, presente sul posto per garantire l’eventuale soccorso in caso di emergenza. Già in mattinata l’attività della banca è ripresa regolarmente. Nulla risulta essere stato rubato dal bancomat. Di recente sono stati diversi i furti con esplosione avvenuti a Reggiolo, colpendo un istituto di credito e pure l'ufficio postale.