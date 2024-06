Reggiolo, festa della birra al parco. E a Novellara i 60 anni dei Fiaschi

· La festa della Birra, al parco dei Salici di Reggiolo, propone stasera il concerto dei Mr. Pig, con un repertorio che spazia dai Deep Purple, Led Zeppelin, Bon Jovi fino a Mr. Big, Dream Theater, dai classici anni Settanta al rock melodico del decennio successivo. I Mr. Pig propongono un vero e proprio ’tributo al rock’. E domani sera alla festa reggiolese torna il Ruttosound, la gara di "emissioni gastriche" a scopo benefico, che richiama concorrenti da tutta Italia e non solo. Ingresso libero.

· La rassegna teatrale nell’area delle feste di San Giovanni di Novellara, in via De Curtis, stasera alle 21,15 propone ’I migliori 60 anni dei Fiaschi’. In occasione dello speciale compleanno della storica compagnia teatrale novellarese, va in scena un fricandò con alcuni tra i migliori pezzi del repertorio del gruppo.

· A Gualtieri, in piazza Bentivoglio, prosegue la Festa del Pozzo tra gastronomia e la musica dal vivo della Chris and Mony Band.

· Cinema sotto le stelle, stasera alle 21,30 all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto a Reggio, con la proiezione de ’La zona di interesse’ di Jonathan Blazer, realizzato nel 2023 per una produzione internazionale.

· Con partenza dal centro sociale La Mirandola di via Fratelli Bandiera a Reggio stamattina tornano i Gruppi di Cammino, dalle 8,30, accompagnati da un esperto in scienze motorie alla scoperta del benessere e del territorio. La partecipazione è gratuita. Si replica ogni lunedì e giovedì.

