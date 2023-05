Reggiolo festeggia un compleanno storico

Giornata conclusiva, quella di oggi a Reggiolo, per lo Street Food Time, in occasione delle celebrazioni per il compleanno del paese, la cui origine viene fatta risalire al maggio del 1044. Oggi alle 16 è in programma un concerto nella sala dei Miti di palazzo Sartoretti, dal titolo "L’Europa s’è desta", un viaggio rivoluzionario tra storia e arte con i Volkslieder di Beethoven.

Una performance corale sul testo di Matteo Bacchini, con Fabrizio Croci (attore), Maurizio Cadossi (violino), il Coro Adorno di Reggio, il Corpo filarmonico Giovanni Rinaldi, il Coro di voci bianche della scuola media "Balletti" di Quattro Castella, il coro del conservatorio "Peri-Merulo" e le guide turistiche di Reggiolo Attiva.