Reggiolo, fiamme in cucina dal frigorifero

Reggiolo (Reggio Emilia), 11 agosto 2023 - Vigili del fuoco e soccorsi sanitari impegnati verso l’una della scorsa notte per un incendio divampato nella cucina di una abitazione occupata da una pensionata di 73 anni, in via De Nicola a Reggiolo. E’ stato il corto circuito di un frigorifero a provocare il rogo, che ha provocato danni alla tapparella della finestra, al lampadario e ad altri arredi della stanza. La donna, insieme a un vicino di casa subito accorso in suo aiuto, ha domato l’incendio con secchiate d’acqua. Poi l’arrivo dei vigili del fuoco di Guastalla per completare le operazioni di messa in sicurezza. E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce rossa, ma nessuno è stato portato in ospedale. E’ bastata una visita sul posto per verificare l’assenza di situazioni critiche. L’edificio è rimasto agibile. La pensionata si trovava da sola in casa in quel momento, con altri familiari fuori per le ferie d’agosto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Fabbrico per gli accertamenti. Le cause dell’incendio risultano accidentali.