Reggiolo, getta droga nel canale ma viene scoperta

Reggiolo (Reggio Emilia), 26 novembre 2024 - Un’auto in sosta col motore accesso, in una stazione di servizio a Reggiolo, ha insospettito i carabinieri della caserma locale, impegnati in un controllo. Alla vista della pattuglia del 112, la donna a bordo, di 33 anni, ha gettato via qualcosa in un cassonetto dei rifiuti, per poi estrarre dalla borsa una busta in plastica, lanciata in un canale accanto alla strada. Un gesto che non è sfuggito ai carabinieri, i quali hanno recuperato la busta con all’interno 26 grammi di hashish, sequestrati insieme a un bilancino di precisione che era nella borsetta. Sono stati rinvenuti altri tre grammi di hashish nella successiva perquisizione domiciliare. E’ accaduto una settimana fa verso le 22. La donna, alla richiesta di mostrare quanto c’era nel cruscotto, ha afferrato la borsina gettata nel canale, sperando di passare inosservata. Ma non è stato così. E la droga è stata recuperata, con la donna denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si indaga per capire il motivo della sua presenza in quella zona, forse in attesa di cedere la droga.