Reggiolo ha detto addio a Morini

I fiori bianco-rossi, colori del Reggiolo calcio, ma anche la sciarpa granata della Reggiana. Le passioni sportive sono state rappresentate, ieri, sopra la bara di Gianfranco Morini, imprenditore a lungo a capo di un colosso del settore della maglieria, ma anche presidente del Reggiolo calcio e dell’Ac Reggiana, portando queste società ad alto livello, considerando che Morini fu proprio presidente, nel 1993, nell’anno in cui la Reggiana, disputò il primo, storico, campionato in Serie A.

Rappresentanti del mondo economico, ex giocatori del Reggiolo degli anni Settanta-Ottanta, il direttore generale granata Vittorio Cattani, si sono stretti ai familiari di Morini scomparso all’età di 84 anni.

Presenti ieri nella chiesa parrocchiale di Reggiolo anche giovani del Reggiolo calcio che hanno così dato l’ultimo saluto a undirigente storico.

Il parroco, don Francesco Avanzi, ha ricordato Morini come "una persona schietta, ma anche dolce e tenero". "Gli farà piacere vedere in quanti siamo qui a salutarlo. E’ un momento bello per il paese, che si sente un po’ più unito. Lui ha fatto tanto per Reggiolo.

Aveva tante squadre: quella della sua famiglia, quella della sua azienda, il Reggiolo calcio, la Reggiana… Sono tante le squadre che ora si radunano davanti a questo altare. Ma tutte sono dalla stessa parte…".

Al termine l’ultimo viaggio verso il cimitero del paese.

Antonio Lecci