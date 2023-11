Reggiolo, in auto con coltelli e un punteruolo

Reggiolo (Reggio Emilia), 22 novembre 2023 - E’ stato fermato in auto a un controllo stradale, con i carabinieri della caserma di Reggiolo che hanno scoperto sul sedile posteriore, sotto alcuni vestiti, un coltello da cucina, un coltello con lama seghettata, forbici da sarta e un punteruolo con lama di 25 centimetri di lunghezza. Non avendo fornito giustificazioni valide sul possesso di quel materiale, un uomo di 72 anni, residente nella Bassa, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. Il controllo si è verificato lunedì pomeriggio in via XXV Aprile a Reggiolo. Alla vista dei militari, il pensionato è apparso ansioso e preoccupato. Situazione che ha insospettito i carabinieri, i quali hanno deciso di avviare ulteriori accertamenti. L’uomo ha spiegato di averli trovati abbandonati, vicino a cassonetti delle immondizie e di averli presi per rivenderli a qualche operatori dei mercatini del riuso. Giustificazione che non ha convinto i militari, facendo scattare la denuncia inoltrata alla magistratura. I vari oggetti da taglio sono stati poi sequestrati.