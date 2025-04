Reggiolo, incastrato dalle telecamere per furto di portafoglio

Reggiolo (Reggio Emilia), 18 aprile 2025 – Era in un locale pubblico a Reggiolo quando si è spostata nella sala a fianco, lasciando però la borsetta incustodita per alcuni istanti. Il tempo sufficiente a un uomo per infilare le mani nella borsetta e portare via il portafoglio. Grazie al sistema di videosorveglianza del locale, i carabinieri della caserma di Reggiolo sono risaliti al presunto ladro. Si tratta di un 40enne foggiano, residente nella zona ceramiche reggiana, denunciato per furto aggravato e continuato. La vittima, una donna di 68 anni di Fabbrico, aveva sporto denuncia dopo il furto, avvenuto a metà gennaio. Il ladro aveva portato via un bottino di 160 euro più documenti. Un caso non facile da risolvere, a cui però ha dato una mano la videosorveglianza del locale, che ha permesso di individuare il volto dell’autore del furto, a cui è stato abbinato il nome. A quel punto è scattata la denuncia alla magistratura a carico del quarantenne pugliese.