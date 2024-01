Reggiolo, insediato il nuovo comandante dei carabinieri

Reggiolo (Reggio Emilia), 2 gennaio 2023 - Nuovo comandante alla caserma dei carabinieri di Reggiolo. Con l’inizio del 2024 si è insediato il maresciallo capo Ilenia Gatta, che arriva da alcuni anni di attività come vice comandante a Castelnovo Sotto, dove ha operato dal 2017, maturando una notevole esperienza nei servizi territoriali. Sostituisce il luogotenente Gianluigi Caria, che viene trasferito a Luzzara, nel ruolo di vice comandante, tornando nel paese in cui aveva lavorato già negli anni scorsi. Il maresciallo Gatta, originario di Verona, ha iniziato la carriera nell’Arma tredici anni fa, assegnata a Spilamberto di Modena, prima del suo arrivo nella Bassa Reggiana, a Castelnovo Sotto. Ora la nuova destinazione alla caserma di Reggiolo. Sposata e con un figlio, è laureata in giurisprudenza.