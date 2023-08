Reggiolo, ladri vandali danneggiano statua in marmo

Reggiolo (Reggio Emilia), 21 agosto 2023 - Un furto che si è trasformato in danneggiamento, quello tentato da intrusi che hanno agito, in pieno giorno, nel cortile di Villa Fassati a Reggiolo, sede della Fondazione Officina Belle Arti, che ha inaugurato in quello storico edificio poco più di un mese e mezzo fa. Nel primo pomeriggio sono intervenuti i carabinieri della locale caserma per i primi accertamenti. Si tratterebbe di un tentato furto, che però ha maldestramente fatto cadere la statua in marmo, del peso di almeno otto quintali, che si è gravemente danneggiata, con il distacco della parte superiore. Si tratta di opera dello scultore reggiano Mario Pavesi, che nel mercato dell’arte può arrivare ad avere un valore anche di centomila euro. Gli intrusi sono entrati nel cortile della villa attraverso la recinzione, forse sul retro. Poi, non riuscendo ad impossessarsi dell’opera, sono scappati, forse disturbati da qualcuno. Poco dopo ci si è accorti della statua a terra e sono stati chiamati i carabinieri per avviare le indagini per danneggiamento aggravato. Si spera di poter raccogliere elementi, magari dalle telecamere della zona, per poter identificare gli autori del danneggiamento.