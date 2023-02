Reggiolo, manutenzione alla rete idrica

Per martedì 28 febbraio sono previsti lavori di manutenzione alla rete idrica di Reggiolo, con sostituzione di una saracinesca sulla tubazione adduttrice che alimenta il serbatoio locale, oltre a vari lavori complementari. In quella giornata dalle 8,30 alle 18 si prevedono possibili interruzioni dell’erogazione dell’acqua, con cali di pressione o blocco completo del servizio. Gli impianti dovranno restare sempre in pressione, con l’erogazione che potrebbe essere ripristinata in qualunque momento.