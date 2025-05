Reggiolo, minacce e danni per un parcheggio "maldestro"

Reggiolo (Reggio Emilia), 31 maggio 2025 - Una lite per futili motivi, legati a un presunto parcheggio “maldestro”, è sfociato in una denuncia penale a carico di un giovane di 21 anni, abitante nella Bassa, accusato di minaccia e danneggiamento. E’ accaduto a Reggiolo, dove i carabinieri della locale caserma hanno indagato dopo un diverbio in cui il giovane, contestando le modalità di sosta, ha inveito contro una donna di 63 anni, che è stata minacciata, fino a vedersi colpire la sua auto con violenti calci. E’ accaduto a inizio maggio. La donna ha sporto denuncia alla caserma reggiolese per quanto le era accaduto poco prima all’uscita di un negozio in centro paese. Dopo aver fatto acquisti in un panificio, si è trovata di fronte il giovane molto agitato per il modo in cui la donna aveva lasciato l’auto in sosta. A nulla sono serviti i tentativi di riportalo alla calma. Grazie alle immagini della videosorveglianza del negozio si è riusciti a identificare il 21enne, che al termine della prima fase di indagini è stato denunciato alla magistratura.