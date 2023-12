Incidente a Carpi, muore a 41 anni nella sbandata in auto

Reggiolo (Reggio Emilia), 2 dicembre 2023 - Uno schianto tremendo, dopo una sbandata in auto, che ha provocato traumi fatali a un uomo di 41 anni, Daniele Calzolari, che abitava a Reggiolo. L’incidente è avvenuto ieri sera verso le 20,30 in via Lunga a Migliarina di Carpi, al confine tra le province di Modena e Reggio.

Per cause al vaglio della polizia locale, la vettura, una Nissan, da via Lunga era diretta verso via Guastalla, la strada provinciale che porta a Carpi. All’altezza di una semicurva si è verificata la sbandata, con la vettura che è finita contro l’ala di un ponticello che collega a un terreno agricolo. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e i vigili del fuoco. Le condizioni di Daniele Calzolari sono apparse da subito molto critiche. E’ stato caricato in ambulanza per essere portato all’ospedale Ramazzini di Carpi, dove nella notte si è verificato il decesso.

La magistratura ha già concesso il nulla osta per i funerali, che sono fissati per lunedì 4 dicembre alle 14,30 nella chiesa di Reggiolo, per poi proseguire per il vicino cimitero. Calzolari era artigiano, titolare di una piccola azienda metalmeccanica nella zona industriale Rame, a Villanova di Reggiolo. Lascia la madre, una sorella, nipoti e altri parenti. La camera ardente è allestita all’abitazione in via Parini a Reggiolo, da dove lunedì partirà il funerale.