Muore a 45 anni in attesa del trapianto di fegato

Reggiolo (Reggio Emilia), 26 gennaio 2025 – Aveva solo 45 anni, Domenico Barbaro, “Mimmo” per gli amici, vinto da una malattia contro cui combatteva da oltre due anni. Era inoltre in attesa di un trapianto di fegato, che gli avrebbe dato speranze di guarigione. Ma una complicazione clinica lo ha sorpreso prima dell’intervento chirurgico.

Il decesso all’ospedale di Guastalla, dove nei giorni scorsi Mimmo era stato ricoverato. Domenico Barbaro, originario di Napoli, abitava ormai da parecchi anni a Reggiolo. Lavorava all’azienda Profiltubi, in paese, facendosi apprezzare per serietà e professionalità, tanto da diventare caporeparto della sua linea di produzione.

Era appassionato di moto, di meccanica e di musica. Fino all’ultimo ha sperato nella chiamata per il trapianto, sempre con grande ottimismo. "Ha lottato come un guerriero per la vita", dicono gli amici. Ma la malattia ha purtroppo avuto il sopravvento.

Lascia nel lutto Antonella, la giovane figlia Virginia, la compagna Alessandra, altri parenti e molti amici. I funerali martedì alle 9,30 dall’ospedale di Guastalla per chiesa e cimitero di Reggiolo.