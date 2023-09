Reggiolo, muore a cinque giorni dall'incidente

Reggiolo (Reggio Emilia), 19 settembre 2023 – Non ce l’ha fatta Antonio Roversi, il pensionato 68enne di Reggiolo, ferito mercoledì sera a Brugneto in un incidente stradale vicino alla chiesa, dove si era recato per una cerimonia religiosa mariana. Roversi era stato investito da un’auto, riportando ferite da subito apparse gravissime. Poche le possibilità di sopravvivenza. E ieri si è verificato il decesso all’ospedale Maggiore di Parma, dove era ricoverato. Sul posto erano intervenuti in pochi minuti ambulanza e automedica. Poi il trasporto d’urgenza in ospedale, con il ricovero in rianimazione. Da subito le possibilità di ripresa erano apparse molto scarse, ma con il personale sanitario che ha fatto di tutto per far fronte alle gravi ferite. Roversi, sposato, lascia anche una sorella. Era impegnato nel volontariato. Era stato attivo al Bettolino, ma era impegnato anche nell’associazione Auser. In gioventù aveva aiutato il padre nell’attività di un vivaio a palazzo Sartoretti. Era esperto giardiniere e si occupata di manutenzioni, anche come volontario in aree pubbliche reggiolesi. Vasto cordoglio viene espresso dal mondo del volontariato per la scomparsa di Roversi.