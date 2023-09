Reggiolo, pensionato investito mentre torna dalla chiesa

Reggiolo (Reggio Emilia), 14 settembre 2023 - Gravissimo incidente ieri sera verso le 21 a Brugneto di Reggiolo, sulla Provinciale 2, all’altezza della chiesa parrocchiale. Un pensionato di 68 anni, di Reggiolo, a piedi veniva dalla chiesa, dove era in corso una cerimonia religiosa dopo una processione mariana, diretto probabilmente all’auto per tornare verso casa, nel Comune capoluogo. Proprio in quel momento, quando ha attraversato la strada, è stato travolto da un’autovettura Nissan condotta da una donna del paese, rimasta fisicamente illesa. Il pedone, colpito con violenza, è rimasto esanime sull’asfalto, raggiunto dalla Croce rossa e dall’automedica. Da subito è apparso in condizioni gravissime. Dopo le prime terapie d’urgenza è stato portato in ambulanza al Maggiore di Parma e ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Gli agenti della polizia stradale di Guastalla hanno eseguito i primi accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Fabbrico e del Radiomobile di Guastalla, oltre alla polizia locale. Evidenti i disagi al traffico, col tratto di strada provinciale a Brugneto rimasto chiuso fino a tardi per consentire i soccorsi e poi l’effettuazione dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.