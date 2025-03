Pianifica omicidio della donna di cui si era invaghito e finisce in carcere

Reggiolo (Reggio Emilia), 13 marzo 2025 – Sottoposto da oltre un mese al divieto di avvicinamento alla donna da lui molestata e minacciata, con l’aggiunta del divieto di accesso al territorio comunale di Reggiolo, dove la vittima risiede, un uomo di 51 anni non solo avrebbe continuato a contattare la donna, della quale si era invaghito, con insistenti telefonate e richieste di ritirare la denuncia a suo carico.

Ma sarebbe arrivato addirittura a chiedere aiuto a un amico per potersi liberare dei sistemi di controllo a distanza, come il braccialetto elettronico, per potersi avvicinare alla donna per ucciderla, chiedendo pure un aiuto o contatti a basso costo per poter poi nascondere il cadavere.

Un piano diabolico e assassino, che l’amico contattato non ha tenuto per sé, segnalando quella situazione ai carabinieri di Reggiolo. Sono scattate le segnalazioni all’autorità giudiziaria, con il gip del tribunale di Reggio che ha disposto l’aggravamento delle misure cautelari, disponendo il trasferimento in carcere dell’uomo, per evitare che possa commettere quanto avrebbe manifestato di fare. In passato le aggressioni erano stato verbali, ma anche fisiche, con appostamenti davanti all’abitazione di familiari della donna, fino alla violenza, fratturandole una costola e tentando pure di strangolarla.